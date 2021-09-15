محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال

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أهدر اللاعب المصري محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة فريقه ليفربول أمام ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتعد ركلة الجزاء التي أهدرها “صلاح” هي أول ركلة يهدرها في منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ضيع على فريقه تسجيل الهدف الثاني في شباك الضيوف.

وسجل “أرنولد” هدف ليفربول الأول في شباك ميلان بالدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

ويستهل فريق ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد تألق كبير في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة وحقق 3 انتصارات، كان آخرها الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، والذى وصل لـ 100 هدف مع الريدز كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البريميرليج.