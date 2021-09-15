احدث الأخبار

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال
أبرز المواد
 الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب
أبرز المواد
 شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم
أبرز المواد
 مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش
الرياضة
 بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال
الرياضة
 رئاسة شؤون الحرمين تُقيم فعاليات وأنشطة رياضية لمنسوبيها
محليات
 البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه
أبرز المواد
 “الجبير” يصطحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي
محليات
 هل تزيد نسبة البطالة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟.. مُهتم يرد (فيديو)
محليات
 وداعًا للغسيل الكلوي.. دراسة تزف بشرى سارة لـ 21 ألف سعودي
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة: تسجيل “جزر فرسان” باليونسكو دليل على اهتمام القيادة لإبراز حضارة المملكة
المناطق
محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال

أبرز المواد
الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب

الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب

أبرز المواد
شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم

شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم

أبرز المواد
مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش

مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش

الرياضة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال
محمد صلاح
http://almnatiq.net/?p=1029458
محررو المناطق:

أهدر اللاعب المصري محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة فريقه ليفربول أمام ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

 

وتعد ركلة الجزاء التي أهدرها “صلاح” هي أول ركلة يهدرها في منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ضيع على فريقه تسجيل الهدف الثاني في شباك الضيوف.

وسجل “أرنولد” هدف ليفربول الأول في شباك ميلان بالدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

ويستهل فريق ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد تألق كبير في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة وحقق 3 انتصارات، كان آخرها الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، والذى وصل لـ 100 هدف مع الريدز كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البريميرليج.

روابط ذات صلة

مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش

مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش
بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال
أول تعليق لـ “محمد صلاح” بعد دخوله نادي الـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي

أول تعليق لـ “محمد صلاح” بعد دخوله نادي الـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*