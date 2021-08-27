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“الحرس الوطني” تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائفها

“الحرس الوطني” تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائفها

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“الحرس الوطني” تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائفها

“الحرس الوطني” تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائفها
الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=1029464
محررو المناطق:

دعت وزارة الحرس الوطني، المرشحين والمرشحات على الوظائف المعلنة سابقًا على بند التشغيل والصيانة إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية المقرر إقامتها في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بـ “خشم العان” اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

 

وأكدت الوزارة على المرشحين والمرشحات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بإحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وإحضار عدد 3 صور شخصية، والالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولًا عن الرغبة في الترشيح، وإحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي.

 

وتضمنت الشروط، إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه، والحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:30) صباحاً.

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