احدث الأخبار

الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال
أبرز المواد
 الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب
أبرز المواد
 شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم
أبرز المواد
 مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش
الرياضة
 بنزيما يقود ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال
الرياضة
 رئاسة شؤون الحرمين تُقيم فعاليات وأنشطة رياضية لمنسوبيها
محليات
 البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 مرض خطير يصيب المعلمين والرياضيين والسيدات.. وأخصائي يكشف عن طرق تفاديه
أبرز المواد
 “الجبير” يصطحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي
محليات
 هل تزيد نسبة البطالة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟.. مُهتم يرد (فيديو)
محليات
 وداعًا للغسيل الكلوي.. دراسة تزف بشرى سارة لـ 21 ألف سعودي
أبرز المواد
الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد
محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال

أبرز المواد
الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب

الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب

أبرز المواد
شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم

شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم

أبرز المواد

الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
الأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=1029466
المناطق - واس:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و 12 مقيمًا من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 982 رأسًا من الإبل و1155 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

تفاصيل اصطدام مركبة بدورية للأمن البيئي في محافظة الوجه

تفاصيل اصطدام مركبة بدورية للأمن البيئي في محافظة الوجه
الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في عسير

الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في عسير
الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*