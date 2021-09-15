شوط سقوط الكبار.. ليفربول متأخر وريال مدريد وسان جيرمان يقعان بفخ التعادل

محررو المناطق:

سجلت نتائج الشوط الأول من المباريات التي تقام الآن لفرق ليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان، نتائج مخيبة لجماهيرهم وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقلب فريق ميلان الإيطالي الطاولة على فريق ليفربول الإنجليزي، حيث نجح في العودة للمباراة بهدفين بعدما كان متأخراً بهدف، كما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء بتلك المباراة.

ولم ينجح فريق ريال مدريد في تسجيل أول أهدافه في مرمى إنتر ميلان الإيطالي، خلال المباراة التي يدخلها بتشكيل مكون من “تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما”.

وفي مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج البلجيكي، سجل أندري هيريرا لاعب باريس أولى أهداف المباراة أمام كلوب بروج البلجيكي في الدقيقة 15 من عمر اللقاء في المباراة المقامة حالياً علي ملعب “جان برايدال”، قبل أن يتعادل هانز فاناكين لفريقه.