صاحب مقطع “المعلم السكران” يكشف حقيقة الفيديو وكواليس تصويره داخل أحد الفصول

محررو المناطق:

كشف الاستشاري التربوي الدكتور سالم بكيش، إن الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه “معلم سكران” داخل أحد الفصول الدراسية بمكة المكرمة؛ موضحًا أن المقطع قديم وهو تمثيلي نفّذه في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل نحو عامين.

وقال “بكيش” في تغريدة عبر “تويتر”: “لكل من شاهد الفيديو أؤكد للجميع أنه مقطع تمثيلي نُفذ في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب وذلك قبل عامين تقريباً ، والآن أنا معلم متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج والتي عشقتها منذ الصغر وأعتز بمسيرة الـ 33 عاماً التي قضيتها في أنبل رسالة عرفتها البشرية”.

لكل من شاهد الفيديو أؤكد للجميع أنه مقطع تمثيلي نُفذ في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب وذلك قبل عامين تقريباً ، والآن أنا معلم متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج والتي عشقتها منذ الصغر

وأعتز بمسيرة الـ ٣٣ عاماً التي قضيتها في أنبل رسالة عرفتها البشرية pic.twitter.com/PDhj9bC2mA — المستشار/ د• سالم بكيش (@AdviserSalem) September 15, 2021

وعن المقطع المتداوَل؛ قال: لقد ساءني مقطع الفيديو الذي نُشر لي والذي هو عبارة عن تجسيد لمشهد رجل في حالة سكر، وهذا المقطع قديم منذ 1441هـ، وتم نشر المقطع دون علمي؛ ولا أعلم الهدف من نشره.