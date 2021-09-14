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التعليم تصدر 3 قرارات صارمة بشأن الميزانية التشغيلية للمدارس

التعليم تصدر 3 قرارات صارمة بشأن الميزانية التشغيلية للمدارس
وزارة التعليم السعودية
http://almnatiq.net/?p=1029482
محررو المناطق:

قالت مصادر مطلعة إن وزارة التعليم أصدرت تعميم بشأن الميزانية التشغيلية للمدارس، موضحة أن الوزارة طالبت جميع المدارس الحكومية (بنين – بنات) الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الميزانية التشغيلية، وفق ما ورد في الدليل الإجرائي للميزانية التشغيلية للمدرسة، وفقا لصحيفة “عاجل”.

وأكدت المصادر أن وزارة التعليم، شددت على أن المبالغ المصروفة تعد عهدة مؤقتة على مدير أو مديرة المدرسة، تسدد بنهاية العام الدراسي بموجب الفواتير النظامية لكل بند، والرفع إلى جهة الاختصاص بما يفيد ذلك، مشيرة إلى أنه عند عدم الاستفادة من كامل المخصصات لمدة عام، يتم توريد المتبقي إلى إدارة الشؤون المالية.

وأشارت إلى أنه على مكاتب التعليم (بنين – بنات) الإشراف على سجلات الميزانية التشغيلية في المدارس ومتابعتها.

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