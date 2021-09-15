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“جريمة حرب وتهديد للسلم الدولي”.. البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

“جريمة حرب وتهديد للسلم الدولي”.. البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها
http://almnatiq.net/?p=1029488
المناطق - واس:

أعرب البرلمان العربي، عن إدانته الكاملة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدًا أن هذا العمل “يُعد جريمة حرب، وتهديد للأمن والسلم الدوليين”.

وقال البرلمان العربي – في بيان اليوم – إنه يدين ويستنكر هذا العمل الإرهابي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان، تأكيده على وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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