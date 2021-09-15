“الداخلية”: رفض قياس الحرارة بمقرات العمل مُخالفة.. وهذه عقوبتها

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وزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1029489
محررو المناطق:

جددت وزارة الداخلية، التأكيد على أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، لافتًة إلى أن رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص يعد مُخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”.

 

ودعت الوزارة، إلى جعل مسافة كافية بينهم وبين الآخرين للحفاظ على صحتهم، والوقاية من فيروس كورونا الجديد.

 

ولفتت إلى أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص سيعرض المخالف لغرامة بقيمة ألف ريال، ويتم مضاعفتها إلى 100 ألف ريال حال التكرار.

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