احدث الأخبار

جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام
المناطق
 التعليم تصدر 3 قرارات صارمة بشأن الميزانية التشغيلية للمدارس
أبرز المواد
 “جريمة حرب وتهديد للسلم الدولي”.. البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها
أبرز المواد
 “الداخلية”: رفض قياس الحرارة بمقرات العمل مُخالفة.. وهذه عقوبتها
محليات
 صاحب مقطع “المعلم السكران” يكشف حقيقة الفيديو وكواليس تصويره داخل أحد الفصول
أبرز المواد
 شوط سقوط الكبار.. ليفربول متأخر وريال مدريد وسان جيرمان يقعان بفخ التعادل
الرياضة
 “الحرس الوطني” تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائفها
وظائف
 الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لأول مرة بدوري الأبطال
أبرز المواد
 الشؤون البلدية توقف زراعة النخيل في المشروعات الجديدة.. والسبب
أبرز المواد
 شاهد.. العرفج يكشف عن سر أرباحه من سوق الأسهم
أبرز المواد
 مفاجآت بتشكيلة ليفربول أمام ميلان المتسلح بريبيتش
الرياضة
جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام

جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام

المناطق
التعليم تصدر 3 قرارات صارمة بشأن الميزانية التشغيلية للمدارس

التعليم تصدر 3 قرارات صارمة بشأن الميزانية التشغيلية للمدارس

أبرز المواد
“جريمة حرب وتهديد للسلم الدولي”.. البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

“جريمة حرب وتهديد للسلم الدولي”.. البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

أبرز المواد
“الداخلية”: رفض قياس الحرارة بمقرات العمل مُخالفة.. وهذه عقوبتها

“الداخلية”: رفض قياس الحرارة بمقرات العمل مُخالفة.. وهذه عقوبتها

محليات

جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام

جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام
http://almnatiq.net/?p=1029501
المناطق ـ تبوك - علي العميري:

بدأت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، في توزيع 410 أجهزة لوحية “تابلت” على مُستفيديها من الأيتام الطلاب والطالبات ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر”.

وجرى توزيع الدفعة الأولى في حفل أقيم بهذه المناسبة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، ومدير عام التعليم المكلف بمنطقة تبوك ماجد القعير، ورئيس مجلس إدارة الجمعية طلال الفقير.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال الفقير، على أن الجمعية ماضية في خدمة الأيتام في المنطقة ومساعدتهم ودعمهم وتمكينهم وتدريبهم والاهتمام بتعليمهم، إلى جانب رعاية أسر الأيتام مادياً ومعنوياً.

 

ونوه إلى أن قيمة الأجهزة تم توفيرها بتبرع مالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجزء آخر بتبرع من فاعلي الخير، مقدماً الشكر لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، على رعايته للعمل الخيري.

روابط ذات صلة

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع
«بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة

«بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة
ضبط 550 طناً من المواد الغذائية التالفة بتبوك

ضبط 550 طناً من المواد الغذائية التالفة بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*