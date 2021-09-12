جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام

المناطق ـ تبوك - علي العميري:

بدأت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، في توزيع 410 أجهزة لوحية “تابلت” على مُستفيديها من الأيتام الطلاب والطالبات ضمن برنامج “عطاؤنا مستمر”.

وجرى توزيع الدفعة الأولى في حفل أقيم بهذه المناسبة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، ومدير عام التعليم المكلف بمنطقة تبوك ماجد القعير، ورئيس مجلس إدارة الجمعية طلال الفقير.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال الفقير، على أن الجمعية ماضية في خدمة الأيتام في المنطقة ومساعدتهم ودعمهم وتمكينهم وتدريبهم والاهتمام بتعليمهم، إلى جانب رعاية أسر الأيتام مادياً ومعنوياً.

ونوه إلى أن قيمة الأجهزة تم توفيرها بتبرع مالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجزء آخر بتبرع من فاعلي الخير، مقدماً الشكر لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، على رعايته للعمل الخيري.