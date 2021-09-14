القبض على أربعيني اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج

المناطق - واس:

أعلنت شرطة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، القبض على شخص اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح المتحدث أن المضبوط هو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.