الريال يخطف الإنتر والليفر يهزم ميلان وسان جيرمان يتعادل بحضور ميسي

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فشل فريق باريس سان جيرمان في تخطي عقبة كلوب بروج ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فيما نجحا فريقا ريال مدريد وليفربول في الفوز على إنتر ميلان وميلان في إطار نفس الجولة.

مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج:

وسيطر التعادل الإيجابى على مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج، حيث افتتح التسجيل لصالح باريس سان جيرمان أندريا هريرا فى شباك كلوب بروج فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء، فيما باغت أصحاب الأرض رفقاء ميسى بهدف التعادل فى الدقيقة 27 عن طريق هانز فانكن.

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا، وهي أول مباراة له في دوري الأبطال بقميص الفريق الفرنسي.

مباراة ليفربول وميلان الإيطالي

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي في الفوز على فريق ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بهدفين للضيوف.

وبدأ الريدز أولى أهداف المباراة بمهارة خاصة من أرنولد، قبل أن يتمكن اللاعب أنتي ريبتش نجم فريق ميلان الإيطالي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى ليفربول عند الدقيقة 42، ليسجل زميله إبراهيم دياز هدفه فريق الثاني مع نهاية الشوط الاول.

ومع بداية الشوط الثاني تعادل محمد صلاح لفريقه، قبل أن يعزز التقدم هندرسون من تسديدة صاوخية ويحقق لفريقه أول ثلاث نقاط بالمجموعة.

مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان

وتمكن فريق ريال مدريد الإسباني من الفوز على إنتر ميلان في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “سان سيرو”، بهدف سجله رودريجو في الدقيقة 89 من عمر المباراة، بعد عرضية من كامافينجا.