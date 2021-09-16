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حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية وأمطار تضرب هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1029528
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

 

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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