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تحذير من “الأرصاد” لـ6 مناطق.. هطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

تحذير من “الأرصاد” لـ6 مناطق.. هطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1029530
المناطق - واس:
حذر المركز الوطني للأرصاد، في تقريرًا له، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم في عدة مناطق المملكة، وتعرضها لحالة جوية متباينة بين الرياح السطحية والأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة.
وقال “الوطني للأرصاد، تشهد منطقة تبوك “تيماء، المواقع المفتوحة، الطرق السريعة”، نشاطا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة مساء، كما تتعرض منطقة عسير “البرك، مواقع أخرى” إلى سحب رعدية ورياح نشطة؛ ما يؤدي لتدن في مدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الثانية ظهرا، وحتى الساعة الثامنة مساء.
وأوضح أن منطقة المدينة المنورة “ينبع، الأجزاء الساحلية، مواقع أخرى” تشهد نشاطا في الرياح السطحية؛ يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية بدءا من العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، كما تشهد منطقة مكة المكرمة “الليث، جدة، رابغ”، نشاطا في الرياح السطحية وارتفاع الموج بالمواقع الساحلية، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وتتعرض منطقة “الباحة الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، مواقع أخرى” لهطول أمطار رعدية بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء.
وأشار “الوطني للأرصاد” إلى أن منطقة نجران “الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب”، تتعرض إلى أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

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