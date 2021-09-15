منصة أبشر تحدد شرطًا أساسيًا لتفعيل الحساب من خارج المملكة

محررو المناطق

شددت منصة أبشر، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، على “شرط أساسي” لتفعيل حساب لديها للمواطن بحالة تواجده خارج المملكة، قائلة: ” أنَّه يمكن التفعيل للمواطن من خارج المملكة من خلال حسابه البنكي السعودي.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه: “إن أخي يتواجد خارج المملكة (في باكستان) وليس لديه حساب في أبشر كيف يمكنه تفعيل حساب من هناك؟.”

وتقدم منصة “أبشر” كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.