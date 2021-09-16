فيديو يرصد مطاردة بين مركبة ودورية تابعة لـ”الأمن البيئي” تتسبب بحادث مروري مروع بمنطقة تبوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مروري بين مركبة ودورية تابعة لقوات الأمن البيئي.

وقالت مصادر، إن الدورية أثناء تأديتها مهمتها في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، اشتبهت بمركبة مطموسة لوحاتها، والتي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات، والتي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى، بحسب أخبار24.

وأشارت إلى أنه نتج عن الحادث إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.