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“الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق

“الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق

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“الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق

“الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق
http://almnatiq.net/?p=1029566
محررو المناطق:

أكد مجلس الشورى، أنه يجب على الشؤون البلدية وضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.

 

وكان مجلس الشورى، قد وافق في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، على توصيات لجنة الإسكان والخدمات، وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق، وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.

 

ودعا الشورى، الوزارة إلى التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع، كما طالبها بوضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.

 

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