احدث الأخبار

شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية
أبرز المواد
 “الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق
أبرز المواد
 منصة أبشر تحدد شرطًا أساسيًا لتفعيل الحساب من خارج المملكة
أبرز المواد
 في أغرب عملية تزوير.. مواطنة تفاجأ بإعلان وفاتها وإغلاق حساباتها البنكية
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمقيم تهجّم على منزلٍ وهدّد طليقته (فيديو)
أبرز المواد
 تحذير من “الأرصاد” لـ6 مناطق.. هطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية وأمطار تضرب هذه المناطق
أبرز المواد
 القبض على أربعيني اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج
أبرز المواد
 الريال يخطف الإنتر والليفر يهزم ميلان وسان جيرمان يتعادل بحضور ميسي
أبرز المواد
 التجارة: ضبط 4 آلاف علبة بخور وعطور مجهولة المصدر خلال مداهمة في رفحاء
أبرز المواد
 مختص: برنامج تنمية القدرات البشرية أفضل استثمار للطاقات الشبابية في المملكة
أبرز المواد
 جمعية أيتام تبوك توزع أكثر من 400 جهاز “تابلت” على الأيتام
المناطق
شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية

شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية

أبرز المواد
“الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق

“الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق

أبرز المواد
منصة أبشر تحدد شرطًا أساسيًا لتفعيل الحساب من خارج المملكة

منصة أبشر تحدد شرطًا أساسيًا لتفعيل الحساب من خارج المملكة

أبرز المواد
في أغرب عملية تزوير.. مواطنة تفاجأ بإعلان وفاتها وإغلاق حساباتها البنكية

في أغرب عملية تزوير.. مواطنة تفاجأ بإعلان وفاتها وإغلاق حساباتها البنكية

أبرز المواد

شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية

شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=1029570
محررو المناطق

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عناصر من حركة طالبان على امرأة في هرات الأفغانية.

 

وظهر في الفيديو الذي تم بثه عبر “قناة الحدث”، قيام أحد عناصر حركة طالبان بصفح امرأة على وجهها بالضرب المُبرح أمام المارّة في أحد شوارع مدينة هرات الأفغانية.
وتعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لقمة سائغة لحركة طالبان.

 

روابط ذات صلة

المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان
قبل سقوطها في أيدي “طالبان”..طلب غريب لفنانة أفغانية من خطيبها

قبل سقوطها في أيدي “طالبان”..طلب غريب لفنانة أفغانية من خطيبها
شاهد.. لحظة العثور على 6 ملايين دولار داخل منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق

شاهد.. لحظة العثور على 6 ملايين دولار داخل منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*