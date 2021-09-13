شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية

محررو المناطق

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عناصر من حركة طالبان على امرأة في هرات الأفغانية.

وظهر في الفيديو الذي تم بثه عبر “قناة الحدث”، قيام أحد عناصر حركة طالبان بصفح امرأة على وجهها بالضرب المُبرح أمام المارّة في أحد شوارع مدينة هرات الأفغانية.

وتعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لقمة سائغة لحركة طالبان.