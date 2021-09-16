السفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.. تفاصيل جديدة عن تقنية “هايبرلوب”

محررو المناطق:

كشف الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الطائف، حمد آل معجبة، تفاصيل جديدة عن تقنية “هايبرلوب”، التي تقلص مدّة السفر من الرياض إلى جدة في نحو 46 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق الرحلة أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وقال حمد آل معجبة، وهو مختص في تقنية “هايبرلوب”، في تصريحات صحفية، أن التطور الملحوظ لتكنولوجيا “هايبرلوب” يعد عبارة عن سلسلة من الأفكار، فقد اقترح رائد الصواريخ روبرت قودارد في عام 1909 مفهوم النقل الذي يتضمن كبسولات عالية السرعة لنقل الركاب تتحرك في أنبوب مفرغ أو فراغ.

وأضاف: “وفي عام 2013 على ورقة بيضاء فقد قام العالم إيلون ماسك بتطوير مفهوم النقل بـ”هايبرلوب” كبديل لمشروع كاليفورنيا للسكك الحديدية عالية السرعة للربط بين مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، واقترح الجمع بين فوائد التكاليف الإجمالية المنخفضة، وأوقات السفر الأقصر، والأداء المتفوق، وكان لهذه الفكرة صدى كبير على مستوى العالم”.

وأوضح “آل معجبة” تفاصيل التقنية، والكبسولات التي ستحمل البشر: “من المقرر أن يبلغ إجمالي وزن كل كبسولة ركاب 15000 كجم وطول 30 مترًا وبحد أقصى للعرض والارتفاع 1.35 م و 1.10 م؛ لتحمل ما معدله 28 إلى 40 راكبًا، وبسرعة قد تصل إلى 1200 كم في الساعة. ويعد أنبوب “هايبرلوب” مصنوعًا من الفولاذ، أو من مادة مصنوعة من مزيج من الألياف والزجاج، وسيتم رفعها على أعمدة بارتفاع 6.1 م ويبلغ متوسط التباعد بين الأعمدة 30.5 م”.

ويتابع بقوله: “هنالك ثلاث شركات رئيسة تعمل على تصميمه منذ طرح مفهوم “هايبرلوب” لأول مرة في العالم:Hyperloop Transportation Technologies و Virgin Hyperloop One و TransPod”.

وارتبط اسم المملكة كثيرًا بتلك التقنية الثورية الجديدة، إذ وقعت وزارة النقل السعودية عقدًا مع شركة “فيرجن هايبرلوب ون” في مطلع عام 2020، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبر لوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة.