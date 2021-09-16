6 علامات على الساق تشير إلى إصابتك بجلطة دموية

المناطق - وكالات:

يقول بعض الخبراء الطبيين، أنه يتعين على الشخص أن يكون على دراية بالعلامات التي يمكن أن تشير إلى تشكل جلطة دموية، التي يظهر بعضها على الساق، إذ عادة ما يحدث التخثر الوريدي العميق حينما تتشكل جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة في أحد الساقين.

وبحسب express البريطاني، فإن الخطورة تكمن في انفصال الجلطة الدموية من الساق وانتقالها إلى الرئتين، مسببة انسدادا رئويا قد يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه سريعا.

العلامة الرئيسية للجلطة هي الشعور بألم في الساق و وجع شديد في الفخذ عند لمسه أو الضغط عليه (tenderness of the thigh)، كذلك تعد الإصابة بربلة الساق (تقلصات وألم شديد في عضلة السمانة)، إحدى العلامات المحتملة لحدوث الجلطة، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

ليس هذا فحسب، إذ يمكن أن يشير تورم الساق وكذلك تغير لونها إلى الأحمر بما في ذلك ظهور خطوط حمراء إلى الإصابة بالجلطة. وعندما يشعر الشخص بدفء عند لمس جلد الساق فذلك قد يعني أنه يعاني من تجلط الأوردة العميقة.

المثير، أن جسم الإنسان له قدرة ذاتية على إذابة جلطات الدم بعد أن تلتئم الإصابة الداخلية، إلا أنه حال لم يحدث ذلك فإن ذلك التجلط قد يقيد تدفق الدم الطبيعي إلى القلب ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بحسب express.

يمكن أن تنتقل الجلطة إلى الرئة مسببة الانسداد الرئوي الذي يسبب مشاكل في التنفس بما في ذلك ضيق التنفس أو التنفس السريع غير المبرر، إضافة إلى ألم في الصدر يمكن الشعور به مع التنفس العميق. ويتسبب الانسداد الرئوي أحيانًا في زيادة معدل ضربات القلب، بشكل قد يؤدي إلى حدوث حالة إغماء.

لكن، كيف أعرف أني معرض لتجلط الأوردة العميقة؟، يقول الأطباء: إذا كنت تعاني من الدوالي، أو زيادة الوزن أو تتلقى علاجا تعويضيا بالهرمونات أو إن كنت تتناولين حبوب منع الحمل، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة. وحول كيف يمكن منع تجلط الدم؟، يشير الأطباء إلى أنه يمكنك التحرك دائما وعدم الجلوس لفترات طويلة من الوقت، وذلك للسماح بتدفق الدم بشكل طبيعي.