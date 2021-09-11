3 أعراض أولية منبهة لمرض السكري

المناطق- وكالات:

سلط موقع “ميديك فوريوم” الضوء على مرض السكري وكيف يؤثر على تنظيم الجسم لسكر الجلوكوز وطريقة استخدامه في تزويد الجسم بالطاقة، مما يتسبب باختلاط السكر بالدم وحدوث اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي والمناعي.

واعتبر الموقع، أن ارتفاع السكر في الدم هو مرض خطير تكون أعراضه البدائية طفيفة تتطور لتبدأ الأعراض الأخرى بالظهور، وذكر الموقع ثلاثة من العلامات المنبهة لمرض السكري من النوع 2.

وبحسب “ميديك فوريوم” يعد العطش الشديد وعدم الاكتفاء أحد الأعراض الأولية لمرض السكري، حيث يوصي الخبراء، بشكل طبيعي، بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا، ويؤكد الخبراء أن العطش الشديد المصاحب للجفاف المؤقت هو علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يقترن العطش الشديد بالإلحاح المتكرر بالتبول، ليكون بذلك التبول المتكرر علامة ثانية على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويقترح موقع “ديباتدس سي أو يو كي” أنه عند الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يخرج من الجسم أكثر من ثلاث ليترات يوميا بينما يتبول الإنسان الطبيعي ما يصل إلى لترين يوميا.

كما يعتبر الخبراء الجوع المفرط والمستمر حتى بعد تناول وجبة دسمة علامة ثالثة على مرض السكري من النوع 2، حيث تتزايد الرغبة في تناول المزيد والمزيد من الطعام دون الشعور بالرضا التام.

وبحسب رأي الأطباء، يرافق هذه الأعراض الأساسية أعراض أخرى يجب الانتباه إليها، وتدل على الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مثل: فقدان الوزن غير المتعمد، تشوش الرؤية، الإرهاق، بطء شفاء الجروح، تكرار العدوى، الوخز في اليدين والقدمين، ظهور مناطق داكنة في الرقبة وتحت الإبطين.