ما سبب تراجع فاعلية لقاح مودرنا في مواجهة كورونا؟.. الشركة المنتجة تُجيب

المناطق - وكالات:

أعلنت شركة مودرنا في بيان لها، عن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها فيروس كورونا، حيث تُظهر أن الحماية التي يوفرها اللقاح تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.

وقال ستيفن هوج رئيس شركة مودرنا، نحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كورونا، لافتًا أنه لم يتوقع عدد الحالات التي ستكون شديدة، وتتناقض هذه البيانات تناقضاً شديداً مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح فايزر بيونتك.

و كانت قدمت شركة مودرنا في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وأوضح ستيفن هوج، أن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية، مضيفًا أننا نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كورونا ونعتقد أيضاً أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة.