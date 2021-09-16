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هل النوم بجانب الهاتف يُسبب السرطان؟.. خبير يوضح

هل النوم بجانب الهاتف يُسبب السرطان؟.. خبير يوضح
http://almnatiq.net/?p=1029630
أعرب الأطباء عن مخاوفهم من عادة النوم السيئة بجانب الهاتف الذكي، وذلك بسبب الإشعاع المنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن يسهم في الإصابة بالسرطان.
وفي هذ السياق، قال مدير مختبر إيكولوجيا ليفينج سبيس، أنطون ياستريبتسيف: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الضرر الناجم من الهواتف الذكية، لم يتم فهمه بالكامل بعد.
وأضاف “ياستريبتسيف”، أن القاعدة العامة هي عدم النوم بجانب الهاتف، وعدم وضعه تحت الوسادة أو على السرير بجوارك، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب عليهم عدم إبقاء الهاتف قريبًا جدًا من أنفسهم، بحيث لا تثير الأداة التداخل الكهرومغناطيسي.

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