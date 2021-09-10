“الصخري” يكشف موعد تساوي ساعات الليل والنهار وبداية فصل الخريف بالمملكة

محررو المناطق

كشف أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، المهتم بالأحوال الجوية، موعد تساوي ساعات الليل والنهار وبداية فصل الخريف في المملكة.

قال “الصخَري”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنَّ ساعات الليل والنهار سيتساويان في المملكة يوم الإثنين الموافق ٢٠ صفر ١٤٤٣هـ- ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١م، وهو ما يُعرف بالاعتدال الخريفي، موضحًا أن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الأربعاء القادم، الموافق 22 سبتمبر 2021م، وينتهي الخريف يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١.

يذكر أنّه في يوم الاعتدال الخريفي تكون الشمس متعامدة تمامًا على خط الاستواء ويتساوَى فيه ساعات الليل والنهار، ويبدأ به فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي. وبعد الاعتدال الخريفي يُصبح الليل أطول والنهار أقصر في النصف الشمالي من الأرض، ويستمر فصل الخريف 91 يومًا تقريبًا، وتنخفض فيه درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.