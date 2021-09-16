احدث الأخبار

محام يكشف: هل يمكن استرداد رسوم منصة “إحكام”؟
أبرز المواد
 هل النوم بجانب الهاتف يُسبب السرطان؟.. خبير يوضح
أبرز المواد
 “الأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 “صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس
أبرز المواد
 السفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.. تفاصيل جديدة عن تقنية “هايبرلوب”
أبرز المواد
 “الصخري” يكشف موعد تساوي ساعات الليل والنهار وبداية فصل الخريف بالمملكة
أبرز المواد
 ما سبب تراجع فاعلية لقاح مودرنا في مواجهة كورونا؟.. الشركة المنتجة تُجيب
أبرز المواد
 6 علامات على الساق تشير إلى إصابتك بجلطة دموية
أبرز المواد
 3 أعراض أولية منبهة لمرض السكري
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من تدني الرؤية في 4 مناطق بمكة المكرمة
أبرز المواد
 أصيب بالعمى.. محكمة تعوض كويتيا اكتشف خيانة زوجته مع 13 رجلا
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني
أبرز المواد
محام يكشف: هل يمكن استرداد رسوم منصة “إحكام”؟

محام يكشف: هل يمكن استرداد رسوم منصة “إحكام”؟

أبرز المواد
هل النوم بجانب الهاتف يُسبب السرطان؟.. خبير يوضح

هل النوم بجانب الهاتف يُسبب السرطان؟.. خبير يوضح

أبرز المواد
“الأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس

“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس

أبرز المواد

محام يكشف: هل يمكن استرداد رسوم منصة “إحكام”؟

محام يكشف: هل يمكن استرداد رسوم منصة “إحكام”؟
http://almnatiq.net/?p=1029639
محررو المناطق:

كشف المحامي الدكتور العمري، تفاصيل رسوم منصة “إحكام” التابعة لهيئة عقارات الدولة، مؤكدًا أن الرسوم في منصة إحكام هي رسوم خدمات، وموافقة الشخص على الدفع تُعدّ إقرارًا بالموافقة.

 

وأضاف العمري: “لا يحق للشخص طلب استرداد هذه الرسوم، خاصة أن أكثر الجهات الحكومية حالياً تتجه نحو الخصخصة، وبالتالي فإنه يحق لها طلب رسوم مقابل الخدمة”.

 

وفي وقت سابق، تساءل كثير من المتقدمين إلى منصة “إحكام” التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن الأموال التي دفعوها إلى المنصة للنظر في طلبات التملك للعقارات، التي تم إحياؤها قبل أمر المنع الصادر بتاريخ 9-11-1387، وفي حال قد كانوا فعليًا قاموا بإدخال تاريخ بعد التاريخ المذكور، وتم قبول الطلب وسحب المبلغ من الشخص.

 

وأوضح العمري، أن العديد من الأشخاص في هذا النوع من الطلبات يقومون بالتحايل بشكل أو بآخر، فإن ثبت فعليًا وجود خطأ تقني- وهذا نادر- فذلك لا يعني انتفاء المسؤولية عن الشخص، الذي قام بإدخال تاريخ بعد التاريخ المحدد.

 

وتابع: “عليه، فإن الخطأ حينها يقع على الطرفين، ولا يحق للشخص المطالبة بقيمة الرسوم، وذلك لعلمه بأن التاريخ المطلوب لن يُنظر فيه، إلا أنه مع علمه بذلك قام بالتسجيل والدفع”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*