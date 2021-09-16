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“الأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1029642
المناطق- واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

 

وبين المركز، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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