“الأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

المناطق- واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الـ 8 مساءً.