بقيمة 300 ألف ريال.. إجراء عاجل من الصحة بشأن طبيبة تقاضت رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل

محررو المناطق

قررت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، فتح تحقيق عاجل بواقعة في تقاضي طبيبة بصحة الطائف رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل.

وطالب المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف سراج الحميدان، بإصدار موافقة لمنعها من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، إذ لا زالت الواقعة منظورة.

وكانت المصادفة كشفت وطبقا لمعلومات تقاضي الطبيبة 25 ألف ريال شهريا على حسابها المصرفي، حتى وصل إجمالي المبلغ إلى 300 ألف ريال لعام كامل.

وأفادت الطبيبة خلال التحقيقات كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية خارج المحافظة، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، وظلت طوال العام دون أداء مهمات عملها. وأشارت إلى أنه بعد إيقاف راتبها سارعت بتقديم طلب إلى الشؤون الصحية لإعادتها لعملها.

وأضافت أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى، وتعهدت برد كامل المبلغ الذي حصلت عليه أثناء توقفها عن العمل.

وقالت الشؤون القانونية، نظرا لظروف الطبيبة الصحية، وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها ونظرًا لحاجة العمل لخدماتها فإن الإدارة ترى إعادة التعاقد معها مع تحصيل جميع المبالغ، التي صرفت لها من غير وجه حق.