احدث الأخبار

“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس
أبرز المواد
 السفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.. تفاصيل جديدة عن تقنية “هايبرلوب”
أبرز المواد
 “الصخري” يكشف موعد تساوي ساعات الليل والنهار وبداية فصل الخريف بالمملكة
أبرز المواد
 ما سبب تراجع فاعلية لقاح مودرنا في مواجهة كورونا؟.. الشركة المنتجة تُجيب
أبرز المواد
 6 علامات على الساق تشير إلى إصابتك بجلطة دموية
أبرز المواد
 3 أعراض أولية منبهة لمرض السكري
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من تدني الرؤية في 4 مناطق بمكة المكرمة
أبرز المواد
 أصيب بالعمى.. محكمة تعوض كويتيا اكتشف خيانة زوجته مع 13 رجلا
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني
أبرز المواد
 بسبب مخالفة مرورية.. فيديو يرصد مطاردة بين مركبة ودورية أمنية تسببت بحادث مروع بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية
أبرز المواد
 “الشورى”: الجهة المنفّذة تتحمل أي هبوطات مستقبلية بالطرق
أبرز المواد
“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس

“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس

أبرز المواد
السفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.. تفاصيل جديدة عن تقنية “هايبرلوب”

السفر من الرياض إلى جدة في 46 دقيقة.. تفاصيل جديدة عن تقنية “هايبرلوب”

أبرز المواد
“الصخري” يكشف موعد تساوي ساعات الليل والنهار وبداية فصل الخريف بالمملكة

“الصخري” يكشف موعد تساوي ساعات الليل والنهار وبداية فصل الخريف بالمملكة

أبرز المواد
ما سبب تراجع فاعلية لقاح مودرنا في مواجهة كورونا؟.. الشركة المنتجة تُجيب

ما سبب تراجع فاعلية لقاح مودرنا في مواجهة كورونا؟.. الشركة المنتجة تُجيب

أبرز المواد

“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس

“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس
http://almnatiq.net/?p=1029655
محررو المناطق:

كشفت “صحة القصيم”، آخر تطورات الحالة الصحية للفتاتين اللتين تعرضتا للدهس، مشيرة إلى أنها مستقرة.

 

وأكدت صحة القصيم، أنها تتابع بعناية تقديم الخدمة الطبية اللازمة للفتاتين من قبل المختصين موضحة أن الوضع الصحي لهما مستقر بحمد الله تعالى، بحسب “سبق”.

 

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد لحظة دهس فتاتين من قبل سيارة مسرعة.

 

وأظهر الفيديو، سيارة مسرعة تدهس فتاتين بطريقة مروعة على أحد الطرق في حي الضاحي ببريدة، ثم لاذت بالفرار.

 

ورصد الفيديو، فتاتان تسيران بأحد الطرق في بريدة، ثم تعرضتا للدهس بشكل متعمد من قبل إحدى المركبات التي تسير بسرعة جنونية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*