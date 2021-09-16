“صحة القصيم” تكشف آخر تطورات حالة فتاتي الدهس

محررو المناطق:

كشفت “صحة القصيم”، آخر تطورات الحالة الصحية للفتاتين اللتين تعرضتا للدهس، مشيرة إلى أنها مستقرة.

وأكدت صحة القصيم، أنها تتابع بعناية تقديم الخدمة الطبية اللازمة للفتاتين من قبل المختصين موضحة أن الوضع الصحي لهما مستقر بحمد الله تعالى، بحسب “سبق”.

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد لحظة دهس فتاتين من قبل سيارة مسرعة.

وأظهر الفيديو، سيارة مسرعة تدهس فتاتين بطريقة مروعة على أحد الطرق في حي الضاحي ببريدة، ثم لاذت بالفرار.

ورصد الفيديو، فتاتان تسيران بأحد الطرق في بريدة، ثم تعرضتا للدهس بشكل متعمد من قبل إحدى المركبات التي تسير بسرعة جنونية.