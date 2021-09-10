الاتحاد الآسيوي يرد على تسريبات بيع حقوق المباريات للمملكة بمبالغ أعلى من دول أخرى

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رد نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تسريبات بيع حقوق النقل التليفزيوني لمواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمملكة أعلى من دول أخرى.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي: “أنا لا انفي ولا أؤكد أننا بعنا حقوق النقل التليفزيوني لمواجهات ربع نهائي دوري الأبطال للمملكة بـ 47 مليون وللإمارات بـ 7 مليون فقط، مؤكد أن هناك تباين في السعر بين الدولتين وهذا أمر طبيعي.

وفي وقت سابق كان قد أكد نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستقام في السعودية بالنسبة لأندية الغرب، وأن المواجهات ستشهد حضورًا جماهيريا.

وقال بحران في تصريحات مُتلفزة، أعلن الاتحاد الآسيوي في 20 أغسطس الماضي أن السعودية ستستضيف المباريات الإقصائية والنهائي، كما سيسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية، وسيحدد الاتحاد السعودي النسبة وفقًا للبروتوكول الصحي.

وأضاف: لم يكن هناك أي شكوى تظلم من أي فريق، بخصوص إقامة البطولة بنظام التجمع والحضور الجماهيري، وقرعة ربع النهائي ستكون مفتوحة دون أي توجيه، ومن الممكن أن يتواجه فريقان من بلد واحد في ربع النهائي، كما ستتواجد تقنية الفيديو “فار” في الأدوار المقبلة بداية من دور الـ 8.