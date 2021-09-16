“أنا داعس عليهم”.. تسجيل صوتي منسوب لأستاذ جامعي يثير غضب الطلاب

محررو المناطق:

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع صوتي، على نطاق واسع، منسوب لأستاذ جامعي في إحدى الجامعات بالمملكة، يكشف تحيزه للطالبات على حساب الطلاب.

ويظهر المقطع الصوتي، رجل يتحدث مع “طالبة” على ما يبدو، وهو يقول لها: “الطلاب أنا داعس عليهم دعس! لكن البنات لا، قلبي ما يعطيني.. أنا أشوفهم مثل بناتي”.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، الذين دشنوا هاشتاق تحت عنوان #دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب، شهد تعليقات مستنكرة لما نسب للأستاذ الجامعي، ومطالبة في الوقت نفسه بمحاسبة الأخير على ما قاله.

وكتب أحد المستخدمين يقول: “أسألكم بالله، هل هذا أسلوب أستاذ جامعي؟.. رجل يحمل في عقله جزء من ثقافة المعلم.. هذا وأمثاله سيقفون حجر عثرة في طريق كل طالب متفوّق، لأنه ذكر يستحق الدعس”.