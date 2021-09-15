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الرئيس الروسي يعلن إصابة العشرات بكورونا داخل الكرملين.. “الوضع صعب”

الرئيس الروسي يعلن إصابة العشرات بكورونا داخل الكرملين.. “الوضع صعب”

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الرئيس الروسي يعلن إصابة العشرات بكورونا داخل الكرملين.. “الوضع صعب”

الرئيس الروسي يعلن إصابة العشرات بكورونا داخل الكرملين.. “الوضع صعب”
http://almnatiq.net/?p=1029695
المناطق- وكالات:

في إعلان يجسّد الصعوبات التي تواجهها روسيا في الحدّ من تفشي الوباء، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الخميس، أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن بوتين، الذي أعلن في مارس الماضي تلقيه اللقاح يخضع للحجر الصحي منذ الثلاثاء الماضي، بعد مخالطته مصابًا بفيروس كورونا.

 

وتعد روسيا من الدول الأكثر تضررًا بكوفيد- 19، وهي خامس دولة من حيث عدد الإصابات استنادًا إلى الأرقام الرسمية، في وقت تبذل فيه موسكو جهوداً مضنية للحد من ارتفاع عدد الإصابات، رغم توفر اللقاحات لديها، بحسب “فرانس برس”.

 

ونقلت الوكالة الألمانية، تصريحات بوتين خلال انعقاد اجتماع لمنظمة “معاهدة الأمن الشامل” في عاصمة طاجيكستان: “تعلمون أنه للأسف اضطررت لإلغاء زياتي إلى دوشانبي في اللحظة الأخيرة، آسف لكن ذلك جاء… بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا بين مقربين مني”.

 

وتابع متحدثاً عبر الفيديو: “ليس مجرد شخص أو اثنين، بل عشرات الأشخاص أُصيبوا بفيروس كورونا”.

 

وأواخر يونيو، كشف الرئيس الروسي (68 عامًا) أنه تلقى لقاح “سبوتنيك-في” المضاد للفيروس، بعد أشهر من السرية التي أحيطت بالمسألة. لكن الكرملين لم ينشر صوراً لعملية تطعيم بوتين. وفي الأشهر القليلة الماضية، استأنف بوتين نشاطاته برحلات ولقاءات شخصية.

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