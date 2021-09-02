تصل 5 ملايين ريال.. “الغذاء والدواء” تكشف عقوبة تداول منتج تجميلي غير آمن

محررو المناطق:

قالت هيئة الغذاء والدواء، إن تداوُل منتج تجميلي غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي يُعرِّض الشركة المدرجة للمنتج لعقوبات.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن العقوبات تبدأ من 5 آلاف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال. وعن كيفية تجنب العقوبة، أشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بكتابة كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي، لتجنب ذلك.