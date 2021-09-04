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كويكب صغير يمر قرب الأرض.. و”فلكية جدة” تكشف مدى خطورته

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كويكب صغير يمر قرب الأرض.. و”فلكية جدة” تكشف مدى خطورته

كويكب صغير يمر قرب الأرض.. و”فلكية جدة” تكشف مدى خطورته
مرور كويكب صغير قرب الأرض
http://almnatiq.net/?p=1029712
أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم الخميس، عبور كويكب صغير مكتشف حديثًا يسمى 2021 RF16 يبلغ قطره خمسة أمتار، يتحرك بسرعة ثلاثة كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 318,537 كيلومتر عند الساعة 12:19 ظهرًا بتوقيت السعودية (09:19 مساءً بتوقيت جرينتش) ولمعانه الظاهري ( 17.9 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.
وأضاف “أبو زاهرة” الكويكب 2021 RF16 يعد ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، لافتًا أنه تتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة، واستنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 RF16 يوم الخميس هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية، أن الكويكب 2021 RF16 أصغر بكثير من الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 والذي بلغ قطرة 20 مترًا، وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جدًا تسبب في موجه صِدام في السماء أدت لتهشم زجاج المباني، وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير، ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.
وأضاف لو أن الكويكب 2021 RF16 في مساره اصطدام مع الأرض فإنه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض ولن يتسبب في كارثة بمستوى انقراض، ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض برغم ذلك فان الكويكب مثير للاهتمام، لافتًا تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.
جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه مساعدة الجاذبية وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.

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