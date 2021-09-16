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الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

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الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1029716
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، مشيرًا إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، لليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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