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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
الديوان الملكي
http://almnatiq.net/?p=1029735
المناطق - واس:

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، و إنا لله وإنا إليه راجعون.

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