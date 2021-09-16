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بينها تعقب المخالطين.. أمريكا تطور نظاما جديدا للسفر الدولي لمنع انتشار كورونا

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بينها تعقب المخالطين.. أمريكا تطور نظاما جديدا للسفر الدولي لمنع انتشار كورونا

بينها تعقب المخالطين.. أمريكا تطور نظاما جديدا للسفر الدولي لمنع انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=1029779
المناطق- وكالات:

كشف منسق فريق العمل المعني بالتعامل مع “كوفيد19” في البيت الأبيض، جيفري زينتس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تطور “نظاما جديدا للسفر الدولي” سيشمل إجراءات قوية للحد من انتشار الوباء؛ من بينها تعقب المخالطين.

 

وأكد زينتس، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم التخفيف الفوري لأي قيود تتعلق بالسفر، بسبب حالات الإصابة بسلالة “دلتا” شديدة العدوى بالمرض، متابعا: “ننظر في المتطلبات المتعلقة بتطعيم الأجانب الآتين للولايات المتحدة”.

 

وقال زينتس إن الإدارة تريد رفع قيود السفر “بأسرع ما يمكننا”، مضيفاً أنها “تعمل حاليا على الاستعداد لوضع نظام جديد للسفر الدولي أكثر أمنا وقوة واستدامة ليحل محل القيود الراهنة”.

 

وفي أوائل أغسطس الماضي، ذكرت وكالة رويترز، أن البيت الأبيض يعكف على تحديد متطلبات للتطعيم قد تشمل تقريباً كل الزوار الأجانب، بعد أن طبقت السلطات الأميركية قيود سفر استثنائية للمرة الأولى في يناير 2020 على الآتين من الصين، في بداية الوباء، ثم أضافت منذ ذلك الحين العديد من الدول؛ أحدثها الهند في مايو الماضي.

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