مواجهات قوية.. تعرف على مباريات اليوم في دوري المحترفين

محررو المناطق:

تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يلتقي الباطن مع الطائي، والفيحاء مع الفيصلي في ديربي جديد.

مباراة الفيصلي ضد الفيحاء

يسعى فريق الفيحاء، إلى تحقيق فوز ثمين على حساب منافسه الفيصلي، خاصة وأن الفيحاء، يقدم مستويات جيدة حتى الآن جعلته في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتبقى له مواجهة مؤجلة أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يعاني الفيصلي من عدم استقرار في المستوى الفني، بعد أن تعرض لهزيمتين مقابل تعادل وفوز وحيد ليتواجد في المركز الحادي عشر بـ4 نقاط.

تشكيل الفيصلي والفيحاء

ومن المتوقع أن يدفع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفيحاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: إيجور روسي- رافائيل سيلفا- حسين سالم- صالح القميزي.

خط الوسط : عبدالرحمن الدوسري – هشام فايق – إسماعيل سيلفا – رومان امالفينتو – جليرمي أوجوستو.

المهاجم الصريح: جوليو تفاريس

مباراة الباطن ضد الطائي

وفي السادسة مساءً بتوقيت الرياض، يحل فريق الطائي ضيفًا ثقيلا على منافسه الباطن، ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز للتقدم في جدول الترتيب، إذ حصل الفريق على 4 نقاط فقط من 4 مواجهات، خاضها حتى الآن في الدوري.

في المقابل، يسعى الضيوف بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالتعادل على الأقل ومن ثم الحصول على نقطة أملًا في تحسين ترتيب الفريق المتأخر في جدول ترتيب الدوري السعودي.