احدث الأخبار

جدول مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. أبرزها مواجهة رينجرز الاسكتلندي وأولمبيك ليون الفرنسي
أبرز المواد
 بينها تعقب المخالطين.. أمريكا تطور نظاما جديدا للسفر الدولي لمنع انتشار كورونا
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل
أهم الاخبار
 نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكويت
محليات
 نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين
محليات
 هل يمكن إلغاء موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. “توكلنا” يجيب
أبرز المواد
 ضبط مواد تصنيع عطور مخالفة داخل استراحة.. و”الغذاء والدواء” تُحيل الواقعة للجهات المعنية
أبرز المواد
 5 أعراض بالترتيب.. طريقة معرفة الإصابة بمتحور “دلتا”
أبرز المواد
 جامعة الملك فيصل تعلن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وظائف
 بسبب انحيازه للفتيات.. تسجيل صوتي منسوب لأستاذ جامعي يثير غضب الطلاب
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
أبرز المواد
جدول مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. أبرزها مواجهة رينجرز الاسكتلندي وأولمبيك ليون الفرنسي

جدول مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. أبرزها مواجهة رينجرز الاسكتلندي وأولمبيك ليون الفرنسي

أبرز المواد
بينها تعقب المخالطين.. أمريكا تطور نظاما جديدا للسفر الدولي لمنع انتشار كورونا

بينها تعقب المخالطين.. أمريكا تطور نظاما جديدا للسفر الدولي لمنع انتشار كورونا

أبرز المواد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل

أهم الاخبار
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكويت

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكويت

محليات

جدول مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. أبرزها مواجهة رينجرز الاسكتلندي وأولمبيك ليون الفرنسي

جدول مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. أبرزها مواجهة رينجرز الاسكتلندي وأولمبيك ليون الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=1029797
محررو المناطق

يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم أهم المواجهات التي سقام اليوم بالدوري الأوروبي، حيث تنطلق مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس، وفي السطور التالية نرصد أبرز مباريات الدوري الأوروبي.

 

تخطف مواجهة ليستر سيتي ونابولي، أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نظرًا لتقارب المستوى الفني ورغبة الفريقين في الذهاب بعيدًا وتحقيق لقب الدوري الأوروبي خلال النسخة الحالية.
ويحتضن ملعب كينج باور المواجهة المرتقبة عند الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويحاول رفاق المدرب رودجرز استغلال عاملي الأرض والجمهور.
وتظهر عدد من المواجهات ذات الطابع الجماهيري خلال اليوم الأوروبي المميز حيث يستقبل رينجرز الاسكتلندي منافسه أولمبيك ليون الفرنسي.
ويواجه وست هام يونايتد دينامو زغراب، ويتقابل أولمبيك مارسيليا مع لوكوموتيف موسكو، ويواجه فيينا منافسه جينك.
وفي مواجهة خارج الأضواء نسبيًا، يسعى فريق ميتلاند الدنماركي إلى إسعاد جماهيره بتحقيق الفوز على لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ويتقابل باير ليفركوزن مع فرينكفاروزي وأيندهوفن أمام ريال سوسيداد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*