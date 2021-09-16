جدول مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. أبرزها مواجهة رينجرز الاسكتلندي وأولمبيك ليون الفرنسي

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يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم أهم المواجهات التي سقام اليوم بالدوري الأوروبي، حيث تنطلق مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس، وفي السطور التالية نرصد أبرز مباريات الدوري الأوروبي.

تخطف مواجهة ليستر سيتي ونابولي، أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نظرًا لتقارب المستوى الفني ورغبة الفريقين في الذهاب بعيدًا وتحقيق لقب الدوري الأوروبي خلال النسخة الحالية.

ويحتضن ملعب كينج باور المواجهة المرتقبة عند الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويحاول رفاق المدرب رودجرز استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وتظهر عدد من المواجهات ذات الطابع الجماهيري خلال اليوم الأوروبي المميز حيث يستقبل رينجرز الاسكتلندي منافسه أولمبيك ليون الفرنسي.

ويواجه وست هام يونايتد دينامو زغراب، ويتقابل أولمبيك مارسيليا مع لوكوموتيف موسكو، ويواجه فيينا منافسه جينك.

وفي مواجهة خارج الأضواء نسبيًا، يسعى فريق ميتلاند الدنماركي إلى إسعاد جماهيره بتحقيق الفوز على لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ويتقابل باير ليفركوزن مع فرينكفاروزي وأيندهوفن أمام ريال سوسيداد.