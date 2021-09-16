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وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=1029809
محررو المناطق:

عبر موقع “بوابة التوظيف”، أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 810 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، شريطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظائف:

– ممرضة مسجلة. (10 وظائف – الظهران)

– مشرف حسابات. (الرياض)

– محلل قواعد بيانات. (الرياض)

– سكرتير. (14 وظيفة – الرياض)

– مطور تطبيقات. (وظيفتان – الرياض)

– عامل. (الرياض)

– سائق صهريج. (الرياض)

– مأمور مستودع. (الرياض)

– مدير وحدة الخدمات. (الرياض)

– مرافق عربة جولف. (وظيفتان – الرياض)

– مرافق حافلة. (الرياض)

– مساعد اداري العقود. (الرياض)

– فني ميكانيكي. (4 وظائف – الرياض)

– دهان مركبات. (الرياض)

– مخطط مواد صيدلانية أول. (الرياض)

المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الابتدائية.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– شهادة البكالوريوس.

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