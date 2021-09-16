أمين “آركو”: تبرع حكومة خادم الحرمين لمواجهة كورونا تأكيدًا لعطائها الإنساني

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ثمن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري إعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التبرع بمبلغ 20 مليون ريال ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي التي تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموًا؛ مشيراً إلى أن إسناد القيام بهذه المهمة العظيمة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمثل أهمية كبيرة لخبرته الواسعة التي يتمتع بها في هذا الشأن.

وقال الدكتور التويجري : “هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ليست غريبة على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – فقد جاءت في الوقت المناسب لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي ضمن مبادراته المتواصلة الداعمة – حفظه الله – لتخفيف معاناة الكوادر الصحية كونهم خط الدفاع الأول في التصدي للفيروس، وفي ذات الوقت لتوفير الدعم المطلوب لعلاج كبار السن المصابين بالجائحة، كما تأتي هذه اللفتة ضمن سعيه المتواصل – أيده الله – وجهوده الصادقة المخلصة في التصدي لهذا الفيروس بكل قوة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الأقل نموا؛ وتسعى المملكة بقيادته “أيده الله ” وسمو ولي عهده الأمين لدعم أي مبادرة وعمل كل ما من شأنه أن يسهم في التصدي لهذا الوباء”.

وبيّن أن هذا التبرع السخي من المملكة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل دعم التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وأضاف “هذه هي حكومة خادم الحرمين الشريفين تواصل جهودها الإنسانية الخيرة للتخفيف من التداعيات الإنسانية الناتجة عن هذه الجائحة؛ ولا تتوانى في تقديم أي عطاء إنساني لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة أي ظروف قاسية.

وسأل أمين عام المنظمة في ختام حديثه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما في جهودهما المخلصة وحراكهما المستمر في خدمة العمل الإنساني في دول منظمة التعاون الإسلامي, وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان.