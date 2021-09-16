أمين الشرقية يستعرض مبادرة “فرز النفايات المنزلية وتدويرها” باستخدام ماكينات ذكية

المناطق - المنطقة الشرقيه:

عقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالأمانة لقاء اليوم الخميس 09/02/1443هـ، وذلك لاستعراض مبادرة ” فرز النفايات المنزلية وتدويرها” وبرنامج تحفيز المشاركين، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار، والدكتور حمد بن راشد المديني الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة، ومها بنت سليمان الوابل المشرف العام على مركز الإبداع البلدي بأمانة الشرقية، والدكتور طلال الرشيد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية، وعدد من الأعضاء، وشركاء الأمانة بالقطاع الخاص.

وقال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في بداية اللقاء، بأن هذه المبادرة من المبادرات التي تعد مطلب ضروري لاستخدام الطرق المثالية البديلة لطرق غير الصحية في اتلاف الأطعمة والنفايات المنوعة، مشيرًا إلى أهمية قدرتها على وقف هدر الأموال في طرق التخلص من النفايات، حيث تصرف الدولة ميزانيات كبيرة سنويا لمعالجتها، موجها بضرورة متابعة جودة العمل وسرعة التنفيذ لهذا لمبادرة، كما ناقش خلال اللقاء أهم السياسات التي تسهم في جعل المبادرة جاهزة للتطبيق بآليات تحقق أهداف الأمانة، والاستفادة من المبادرة لتتوافق مع استراتيجياتها وسياساتها، لافتًا إلى قرب إطلاق المشروع بالتعاون مع شركات التدوير، ورفع الطاقة الاستيعابية لمعدات ومواقع المبادرة ووضع برنامج زمني للتطوير بشكل أوسع وضمن مدة زمنيه مدروسة، وأن يكون تطبيقها على شرائح واسعه من المجتمع.

بعدها اطلع خلال اللقاء على تفاصيل مبادرة فرز النفايات المنزلية المقدمة من جمعية أصدقاء البيئة عقب توجيه معاليه لتطوير الفكرة والعمل على جاهزية تطبيقها، تمهيدا لإطلاقها قريبا في عدد من المواقع بالمنطقة، والتي من شأنها دعم جهود الأمانة في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ البيئية ودعم الاقتصاد الدائري، وتوفير التوعية بأهمية إعادة التدوير وطرق التخلص السليمة، كما تقوم المبادرة على تشجيع المواطنين والمقيمين على فرز النفايات المنزلية من المصدر.

كما شهد اللقاء عرضا مفصل للمبادرة من قبل فريق العمل في جمعية أصدقاء البيئة، والذي تضمن أهداف مبادرة إعادة التدوير في الحفاظ على المصادر الطبيعية، وحماية المياه الجوفية من التلوث، بالإضافة الى توفير الأراضي المستغلة في دفن النفايات، بجانب تشجيع المواطنين على الحفاظ على البيئة، وفتح قنوات جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد الوطن، ونشر الوعي لفصل النفايات من المصدر.

وتضمنت المبادرة برنامج لتشجيع نقاط يمكن تحويلها الى حوافز للمشاركين، بهدف التشجيع على فرز النفايات من المصدر مما يسهم في رفع كفاءة نسبة استرداد الموارد القابلة لإعادة التدوير إلى أعلى قيمة ممكنة مما يقلل الأضرار، كما ستقوم المبادرة باستخدام ماكينات ذكية، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية، موضحًا دور أمانة المنطقة الشرقية، ودور الرعاة في دعم وتفعيل المبادرة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار على أهمية المبادرة، والتي ستكون بداية للتوسع في الشراكة من قبل القطاع الخاص الذي يسعى للدعم والمشاركة في أي مبادرة تعود على الوطن بالفائدة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة أهداف مهمه أبرزها المحافظة على البيئة وحمايتها ونظافة المنطقة، منوهًا على أهمية برامج إعادة التدوير كونها من الصناعات الهامة والتي لها جدوى اقتصادية.

من جانب آخر أوضح الدكتور حمد بن راشد المديني الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوكالة الخدمات، أنه ضمن توجيهات معالي أمين الشرقية بتطبيق المبادرة التي تسعى الأمانة من خلالها الوصول الى كل ما يطور عمليه منظومة تدوير النفايات ومعالجتها من خلال تنفيذ مبادرات عدة الفرز أحد مصادرها، مضيفا “وأن تكون ذات جودة وفائدة، وهذه المبادرة جاءت بدعم الشركاء لتفتح آفاق جديده للاستثمار بجانب مشاركة المجتمع فيها”، مؤكدا أن الأمانة تسخر كافة الإمكانيات لأي مشروع ذو جدوى تعود بالفائدة على المنطقة.

فيما أكدت الأستاذة مها الوابل المشرف العام على مركز الإبداع البلدي بالأمانة، أن مبادرة فرز النفايات المنزلية المقدمة من جمعية أصدقاء البيئة شهدت حرص وتوجيه واهتمام من قبل أمين الشرقية، بالعمل حاليا على إبراز المبادرة على أرض الواقع، لتكون إحدى المشاريع التي تخدم المنطقة الشرقية كتجربة جديدة.

من جهته قال الدكتور طلال الرشيد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة إلى إمكانية التوسع بعدد آليات العمل بعد تطبيق التجربة حسب توجيهات الأمانة واختيار المواقع المستهدفة، موضحًا أن الجمعية تعد شريك في قطاعات النظافة وعامل مساعد من خلال مبادراتها من خلال التسهيل للشركات المتعاقدة في عمليات التدوير مع الأمانة وتقديم التوعية ضمن التوجيهات المتوافقة لتحقيق الأهداف المشتركة وتوحيد العمل لشركات الفرز والمصانع المؤهلة.