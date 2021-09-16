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بريطانيا: جرعة “فايزر” الثالثة تنتج أجسامًا مضادة أكثر 10 مرات من الثانية

بريطانيا: جرعة “فايزر” الثالثة تنتج أجسامًا مضادة أكثر 10 مرات من الثانية
الجرعة الثالثة من لقاح فايزر
http://almnatiq.net/?p=1029844
المناطق- وكالات:

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر تنتج أجسامًا مضادة 10 مرات أكثر من الجرعة الثانية، وفقًا لما ذكرته قناة “العربية”.

وفي وقت سابق قال باحثون في بريطانيا، إن الحماية التي يوفرها تلقي جرعتين من لقاحات فايزر/بيونتيك وأكسفورد/أسترازينيكا تبدأ في التلاشي في غضون 6 أشهر، ما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية.

وخلص تحليل بيانات جمعتها شركة تطبيق “زوي كوفيد” إلى أن فاعلية لقاح فايزر انخفضت من 88% بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر. وبالنسبة للقاح أسترازينيكا، انخفضت الفاعلية من 77 إلى 67% بعد أربعة إلى خمسة أشهر، وفق “رويترز”.

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