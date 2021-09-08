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لهذا السبب ترك “رونالدو” قصره الفخم في مانشستر

لهذا السبب ترك “رونالدو” قصره الفخم في مانشستر

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لهذا السبب ترك “رونالدو” قصره الفخم في مانشستر

لهذا السبب ترك “رونالدو” قصره الفخم في مانشستر
http://almnatiq.net/?p=1029866
المناطق- وكالات:

أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد من جديد إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد، على ترك قصره الجديد في منطقة مانشستر، بعد أيام معدودة من المكوث به، في خطوة اعتبرها البعض مفاجأة.

كان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تعاقد بصفة رسمية الشهر الماضي، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من المغادرة.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، غادر مهاجم مانشستر يونايتد غادر قصره، الذي يتكون من 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته 9.6 مليون دولار في شيشاير، القريبة من مانشستر، واستبدله بقصر آخر أقل ثمنا (4 ملايين دولار) كان يمتلكه لاعب سابق في الفريق الأحمر، دون الكشف عن هوية هذا اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن “رونالدو (36 عاما)، انتقل مع صديقته جورجينا رودريغيز (27 عاما)، وأطفاله الأربعة من قصره الأول بعد أقل من أسبوع قبل العثور على القصر الجديد”، مشيرة إلى أن القصر الجديد يقع أيضا في منطقة شيشاير، وفيه حوض سباحة وقاعة سينما ومرآب يتسع لأربع سيارات، والقصر مزود أيضا بكاميرات مراقبة وبوابات كهربائية، ويشرف على تأمينه حراس أمن.

وبحسب الصن، فإن وكلاء عقارات رتبوا صفقة تتيح لرونالدو شراء القصر الجديد، مشيرًة إلى أنه يتميز بوجود أشجار تحجب الأنظار وتوفر خصوصية لمن بداخله.

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