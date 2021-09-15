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فوجئ به داخل غرفة نومه.. زوجة وعشيقها يسددان 14 طعنة في جسد زوجها بمصر

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فوجئ به داخل غرفة نومه.. زوجة وعشيقها يسددان 14 طعنة في جسد زوجها بمصر

فوجئ به داخل غرفة نومه.. زوجة وعشيقها يسددان 14 طعنة في جسد زوجها بمصر
http://almnatiq.net/?p=1029871
محررو المناطق:

حاولت زوجة وعشيقها، إنهاء حياة زوجها بعد أن ضبطها متلبسة في أحضان عشيقها على فراش الزوجية، إذّ سددا له 14 طعنة متفرقة في أنحاء جسده، بمحافظة القليوبية بمصر.

 

البداية كانت بعودة الزوج من عمله مبكرًا على غير المعتاد، فوجد زوجته وعشيقها على فراش الزوجية، فبدأ الزوج في الصراخ بصوت عالٍ، كي يأتي الجيران ويشاهدوا الواقعة.

 

لكن لم تمهله الزوجة كثيرًا بعد أن أمسكت به بمساعدة عشيقها، وقاما بتكبيله، وسددا له 14 طعنة في أنحاء الجسد المتفرقة، وهرولا من الشقة، في محاولة منهما للهرب.

 

وبعد أن شاهد الجيران الزوجة وعشيقها أثناء الهرب، دخلوا إلى الشقة لاستطلاع الأمر فوجدوا الزوج ملقى على الأرض، موثقًا بالحبال، وجسده ملطخ بالدماء.

 

على الفور جرى استدعاء الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى الدمرداش بمصر، ومن ثم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور لمعاينة مكان الحادث، قبل أن يجري ضبط الزوجة وعشيقها.

 

واعترفت الزوجة، أمام الشرطة، بأنها على علاقة غير شرعية بالمتهم الثاني، وأن اللقاءات تكررت بينها وبين عشيقها في غياب الزوج، وأنهما أًصيبا بصدمة عندما شاهدا الزوج يقف أمامهما وهما على فراش الزوجية، وعندما شاهداه يصرخ لاستدعاء الجيران قررا التخلص منه، ثم الهرب خوفًا من الفضيحة.

 

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