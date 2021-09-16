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هل يؤثر لقاح كورونا على الخصوبة والدورة الشهرية لدى السيدات؟.. دراسة تُجيب

هل يؤثر لقاح كورونا على الخصوبة والدورة الشهرية لدى السيدات؟.. دراسة تُجيب
لقاح كورونا والدورة الشهرية
http://almnatiq.net/?p=1029878
المناطق - وكالات:
يعتبر فيروس كورونا وباءً قاتلًا، ولا يزال هناك تردد ومخاوف بين الناس حول تلقي تطعيمات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولا يزال عدد النساء اللواتي يتلقين اللقاحات أقل مقارنة بالرجال، وذلك بسبب المخاوف الصحية التي تراود الكثير منهنّ.
حيث أبلغت أكثر من 30 ألف سيدة في بريطانيا من آثار جانبية بعد تلقيهن لقاحات كورونا، وتعرضهن لتغيرات في الدورة الشهرية، إلى جانب الأعراض التقليدية المرتبطة به مثل الآلام في مكان الحقن والحمى والتعب والغثيان، وتلقت النساء اللآتي عانين من مشكلات بالدورة الشهرية لقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا.
وأوضحت فحوصات طبية أجرتها الطبيبة فيكتوريا ميل، أن النساء لم يعانين من أي مشكلة تتعلق بالخصوبة كما أشارت في دراسة لها إلى الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لفهم الصلة بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية لدى النساء.
ورفضت أيضًا لجنة (MHRA) المستقلة للرقابة على الأدوية ببريطانيا وجود أي رابط بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية، موضحًة أن التقييم الحالي لا يدعم وجود صلة في الدورة الشهرية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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