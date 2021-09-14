5 حالات وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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إصابات كورونا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1029892
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,309، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,336، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8.645 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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