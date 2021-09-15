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بعد غلق عامين.. 3 ملامح تُبرز عودة الحياة الطبيعية في الحرم المكي

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بعد غلق عامين.. 3 ملامح تُبرز عودة الحياة الطبيعية في الحرم المكي

بعد غلق عامين.. 3 ملامح تُبرز عودة الحياة الطبيعية في الحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=1029894
محررو المناطق:

عادت بعض مظاهر الحياة الطبيعية في الحرم المكي، بعد فترة توقف دامت عامين إثر تفشي جائحة كورونا حول العالم، والتي كان منها مؤخرا عودة العمرة أمام القادمين من خارج السعودية، وأيضا عودة حلقات القرآن الكريم، وإقامة الدروس حضوريا.

 

عودة حلقات القرآن الكريم

وفي أول الشهر الجاري أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضوريًا في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي، أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضوريًا في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

 

إقامة الدروس حضوريا

وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية استئناف الدروس العلمية حضوريا، وذلك ابتداءً بدرس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي أقيم أول الشهر الجاري.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني، أن عودة الحضور المباشر للدروس العلمية من رحاب المسجد النبوي بعد انقطاع دام عام ونصف مع استمرار بث الدروس العلمية افتراضياً عبر منصة منارة الحرمين، وإيصال فائدتها إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم.

 

عودة حافظات ماء زمزم

وبعد عام ونصف من رفعها بسبب جائحة كورونا، عادت حافظات مياه زمزم‬ إلى مواضعها في المسجد النبوي الشريف، خدمة للمصلين والزوار مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وتعمل إدارة سقيا زمزم، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتحليل عينات عشوائية، من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات.

وذكر عبدالرحمن الزهراني، مدير إدارة سقيا زمزم، أن مختبر زمزم يمثل عنصرًا مهما في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل التي تم استحداثها بعد الجائحة.

 

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