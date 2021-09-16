الخارجية البحرينية: قمة العلا شكلت محطة مهمة في مسيرة “التعاون الخليجي”

المناطق- وكالات:

قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن الأوضاع الإقليمية مقلقة، مؤكدًا أن قمة العلا شكلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الزياني، خلال جلسة للمجلس على مستوى وزراء الخارجية في الرياض، أن الأوضاع الإقليمية مقلقة، ما يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على كافة الأصعدة.

وأكد وزير الخارجية البحريني، أن الحفاظ على مجلس التعاون كيانًا راسخًا ثابتًا يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر في قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته.