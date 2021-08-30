“الإعلام السياحي” يعزز شراكته باتفاقية تعاون مع “مصوري الرياض”

المناطق - الرياض:

وقعت جمعية الإعلام السياحي أمس اتفاقية شراكة مع مجموعة مصوري الرياض وتهدف الاتفاقية إلى بناء محتوى يهتم بالصورة السياحية وينمي طموح المصورين المبدعين وتقديم الورش والخبرات التقنية لمحبي التصوير، حيث وقع خالد آل دغيم رئيس مجلس الإدارة بالجمعية مع الأستاذ ياسر التركي المشرف العام على المجموعة الاتفاقية التي جاءت وفق الأهداف المشتركة بين الجمعية والمجموعة لتعزيز السياحة الوطنية وإظهار طاقات الشباب وإبداعاتهم في تقديم صورة عن مقومات السياحة.

وقال ياسر التركي، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية، إن المجموعة على مدى السنوات الماضية أصبحت بيت خبرة وتضم المبدعين والمتميزين من أعضاءها ولهم إسهامات من خلال التقاطاتهم لصورهم الفوتوغرافية التي يشاركون بها زوار المعارض والمهتمين بالفنون التصويرية، وبهذه الاتفاقية مع جمعية الإعلام السياحي.

وأضاف “التركي” نبدأ مشوار متميز ونستعد لانضمام مجموعات جديدة للمجموعة، وتفعيل دور المصورين وتطوير مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم في تطوير المحتوى المرئي لخدمة الإعلام السياحي كما ان الاتفاقية تساهم في تشجيع المصورين على العمل التطوعي ورفع الوعي والإلهام وروح المبادرة تغطية مبادرة السعودية الخضراء وتوثيق الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية وعمل دورات للهواة ودورات تصوير الجوال والفيديو والفوتوغرافي، مع فتح فرص تطوعية للمصورين عبر الجمعية والتعاون لإنجاح برنامج المصور المبادر ورحلات ميدانية للمصورين.

الجدير بالذكر أن جمعية الإعلام السياحي نفذت شراكات مع الغرفة التجارية بأبها وغرفة بيشة وهيئة الصحفيين بالإحساء خلال فترة الصيف لتنفيذ برنامج ” التربية السياحية” الذي استفاد منه أكثر من ١٠٠ شاب وشابة كما نفذت برنامج الجمعية وبالتعاون مع الإدارة العامة التطوع بوزارة الموارد البشرية” نشر مفهوم التطوع في القطاع السياحي” وفتحت فرص تطوعية للمحافظة على البيئة والغطاء النباتي و التوعية بأهمية المواقع الأثرية والكثير من الفرص التي يتم من خلالها تسجيل ساعات تطوعية للمشارك وتعزز التطوع السياحي بمفهومه الشامل