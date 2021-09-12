احدث الأخبار

مناقشة تعزيز التعاون بين المملكة وموريتانيا في المجالين الضريبي والجمركي
محليات
 “الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى ضد شعيل القحطاني
محليات
 شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر
منوعات
 الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط
منوعات
 هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي الرياض والقصيم
أبرز المواد
 مدير مدرسة يبصق في وجه مُعلم ويشد لحيته بمكة.. وهكذا عاقبته المحكمة
منطقة مكة المكرمة
 “طيران الإمارات” تعتزم توظيف 3500 شخص خلال الشهور المقبلة
وظائف
 إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مُخالف بالرياض.. وهذا ما عثر عليه بداخله
منطقة الرياض
 الرئيس التونسي يوجه بإعادة فتح المعابر مع ليبيا
أبرز المواد
 أول إجراء من جامعة الطائف بشأن واقعة الأستاذ الجامعي صاحب التسجيل الصوتي المسيء
أبرز المواد
 “الإعلام السياحي” يعزز شراكته باتفاقية تعاون مع “مصوري الرياض”
أبرز المواد
 الخارجية البحرينية: قمة العلا شكلت محطة مهمة في مسيرة “التعاون الخليجي”
أبرز المواد
مناقشة تعزيز التعاون بين المملكة وموريتانيا في المجالين الضريبي والجمركي

مناقشة تعزيز التعاون بين المملكة وموريتانيا في المجالين الضريبي والجمركي

محليات
“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى ضد شعيل القحطاني

“الاستئناف الجزائية” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى ضد شعيل القحطاني

محليات
شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر

شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر

منوعات
الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

منوعات

الرئيس التونسي يوجه بإعادة فتح المعابر مع ليبيا

الرئيس التونسي يوجه بإعادة فتح المعابر مع ليبيا
http://almnatiq.net/?p=1029959

وجَّه الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بداية من غدٍ الجمعة، في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، والمكلّف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط، بعد إطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية – الليبية، حسب بيان الرئاسة التونسية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، وفقا لموقع “بوابة الوسط” الليبي.

وأكد سعيد ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشددًا على أنه قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين، و”أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر والحدود”.

وأمر الرئيس التونسي بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي: سنعلن تشكيل الحكومة قريبا

الرئيس التونسي: سنعلن تشكيل الحكومة قريبا
شاب تونسي يشغل النيران في نفسه بشارع بورقيبة بالعاصمة

شاب تونسي يشغل النيران في نفسه بشارع بورقيبة بالعاصمة
سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية قلصت معدل وفيات كورونا (فيديو)

سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية قلصت معدل وفيات كورونا (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*