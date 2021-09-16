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إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مُخالف بالرياض.. وهذا ما عثر عليه بداخله

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إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مُخالف بالرياض.. وهذا ما عثر عليه بداخله

إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مُخالف بالرياض.. وهذا ما عثر عليه بداخله
http://almnatiq.net/?p=1029964
المناطق ـ الرياض:

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، محلاً مخالفاً للأنظمة، وذلك خلال قيامها بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج.

 

وضبطت اللجنة، مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، إلى جانب أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة، العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.

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